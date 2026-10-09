Podcast Kvernadze come Kvaratskhelia? No, c'è una grande differenza

Stefano Martini, giornalista di Tuttofrosinone, è intervenuto a Radio Tutto Napoli per fare chiarezza su Kvernadze e su una sua possibile destinazione azzurra. Sul calciomercato di gennaio la risposta è netta: “A gennaio no”. Il Frosinone, spiega, ha un obiettivo ben chiaro, la prima storica salvezza in Serie A, e non si priverà dei suoi giocatori a metà stagione. Ogni discorso è quindi rimandato a giugno.

Kvernadze non è un Kvaratskhelia: potenza e velocità contro tecnica

Il paragone con Kvaratskhelia nasce da due elementi: la nazionalità georgiana e la zona di campo in cui giocano. Per Martini, però, le caratteristiche sono molto diverse. Il numero 77 che ha fatto innamorare il Maradona era “probabilmente molto più tecnico che veloce”, mentre Kvernadze ha “una potenza esplosiva, una velocità superiore alla sua tecnica”. Un esterno, dunque, che costruisce il proprio impatto sulla progressione e sull’accelerazione più che sul dribbling e sul tocco di palla. Proprio questa differenza, secondo il giornalista, lo renderebbe un profilo adatto al gioco di Allegri: “sarebbe perfetto per come gioca” il tecnico del Napoli. Un identikit diverso dall’erede di Kvara, più vicino a quello di un attaccante di strappo e di profondità.