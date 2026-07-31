ADL non molla l'idea dello stadio di proprietà: possibile annuncio alla festa di domani

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Il Napoli ha ormai scelto di percorrere una strada autonoma rispetto al Maradona. L'area individuata è quella dell'ex Raffineria Q8.

Mentre il Comune di Napoli porta avanti il progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona, il Napoli guarda con decisione al futuro e allo stadio di proprietà. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Repubblica, non si sarebbe concretizzata una sinergia tra il club di Aurelio De Laurentiis e l'amministrazione comunale, spingendo così la società azzurra a sviluppare un progetto indipendente per la realizzazione del nuovo impianto.

Individuata l'area dell'ex Raffineria Q8: possibile annuncio nelle prossime ore

Il quotidiano rivela che il Napoli avrebbe individuato un'area di 38 ettari nell'ex Raffineria Q8 di San Giovanni a Teduccio, attualmente interessata da un'opera di bonifica destinata a concludersi tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028. L'esistenza del progetto era stata confermata dall'amministratore delegato Andrea Chiavelli durante la presentazione di Massimiliano Allegri, quando aveva annunciato una lettera d'intenti sottoscritta con Q8 Italia. L'idea sarebbe quella di adattare il progetto originariamente pensato per l'area Caramanico, a Poggioreale, realizzando uno stadio moderno da circa 70mila posti. Secondo il quotidiano, non è escluso che possano arrivare novità già nelle prossime ore, in occasione della festa per il centenario del club.