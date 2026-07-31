Fotovoltaico, skybox e la "passeggiata azzurra": ecco il progetto del nuovo Maradona

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La presentazione ufficiale alla città è in programma il 4 agosto a Palazzo San Giacomo,

La corsa del Maradona verso Euro 2032 entra oggi in una fase decisiva. Come riferisce l'edizione odierna de La Repubblica, il Comune di Napoli invierà a FIGC e UEFA il progetto definitivo di riqualificazione dello stadio, con l'obiettivo di rientrare tra le cinque città italiane che ospiteranno la competizione organizzata insieme alla Turchia.

Fotovoltaico, skybox e la "passeggiata azzurra": ecco il nuovo Maradona

Secondo il quotidiano, il progetto approvato dalla Giunta comunale, composto da circa 500 elaborati e già autorizzato dalla Conferenza dei Servizi, prevede importanti interventi di riqualificazione. Tra le novità figurano un potenziamento degli impianti fotovoltaici, un aumento dei posti riservati alle persone con disabilità, nuovi skybox dedicati agli sponsor e la realizzazione di una "passeggiata azzurra", un percorso celebrativo della storia del Napoli e dei suoi campioni. La presentazione ufficiale alla città è in programma il 4 agosto a Palazzo San Giacomo, anche se non è esclusa una prima anticipazione già in occasione della festa per il centenario del club.