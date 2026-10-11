ADL non seguirà la squadra in Spagna per Villarreal-Napoli: il motivo
Il Napoli sarà impegnato martedì 13 ottobre all'Estadio de la Ceramica contro il Villarreal in Champions League, ma la delegazione azzurra partirà senza Aurelio De Laurentiis. Il presidente non seguirà infatti la squadra nella trasferta europea per partecipare a un importante appuntamento istituzionale legato al centenario del club. Come scrive il Corriere dello Sport, il CONI ha conferito al Napoli il Collare d'Oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
De Laurentiis a Roma per il riconoscimento al Napoli
"De Laurentiis non seguirà la squadra all’Estadio de la Ceramica. Il presidente salterà la prima trasferta europea della stagione per un motivo molto prestigioso: il Coni, infatti, ha conferito alla Società Sportiva Calcio Napoli per i 100 anni di vita dalla sua fondazione il Collare d’Oro al Merito Sportivo, cioè la massima onorificenza del comitato olimpico nazionale". La cerimonia si svolgerà domani a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell'Acqua Acetosa.
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