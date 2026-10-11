Rivoluzione Allegri, ha imparato dai suoi errori: col Frosinone s'è visto un Napoli più suo

Allegri cambia volto al Napoli contro il Frosinone: difesa a tre, aggressività e verticalizzazioni. Il 3-0 può rappresentare il punto di svolta della stagione azzurra.

Un Napoli completamente diverso rispetto a quello visto prima della sosta. Massimiliano Allegri cambia uomini, sistema e soprattutto filosofia: contro il Frosinone gli azzurri giocano in maniera aggressiva, alzano il baricentro e cercano continuamente accelerazioni e verticalizzazioni. Il tecnico ha aspettato che diversi calciatori recuperassero condizione e ritmo dopo i lunghi periodi di inattività, senza nascondere le proprie responsabilità per le difficoltà dei primi mesi.

"Allegri ha ridisegnato il Napoli e lo ha fatto più suo"

"Quando si sente il bisogno di rivoluzionare, significa aver capito dove si è sbagliato. Massimiliano Allegri non ha mai nascosto anche i suoi di errori in questi primi mesi azzurri. Però da questi ha imparato. E sistemato. Ha ridisegnato il Napoli, lo ha fatto più suo: difesa a tre, aggressività, calcio verticale. E poi, libertà assoluta al maestro De Bruyne, che ha ripagato con una delle migliori prestazioni da quando è in Italia. Presto per dire se è questo il Napoli di Max, anche perché mancavano all’appello giocatori fondamentali come Mctominay o Alisson Santos. Però la vittoria col Frosinone può segnare un punto di svolta nella risalita azzurra: un’iniezione di fiducia fondamentale in vista di un mese chiave per il futuro del Napoli".