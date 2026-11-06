ADL vuole vederci chiaro: confronto con Allegri e squadra, il retroscena

Napoli, clima teso dopo Porto: nuova riunione di squadra con Manna e, forse, De Laurentiis. Allegri e il gruppo sotto pressione

Il giorno dopo la sfida di Porto, tra uno spostamento e l’altro, è stato quello dei faccia a faccia in casa Napoli. Il clima è teso e il nervosismo regna sovrano, in un gruppo che ha provato a metabolizzare la pesante sconfitta in Champions League attraverso il confronto diretto. Dopo i chiarimenti di ieri, anche oggi è prevista una nuova riunione di squadra, segnale evidente di quanto la situazione venga considerata delicata da tutto l’ambiente azzurro.

Vertice con Manna, forse anche il presidente

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, alla riunione di oggi parteciperà anche il direttore sportivo Giovanni Manna, chiamato a farsi parte attiva in un momento complicato per lo spogliatoio. La sua presenza indica la volontà della dirigenza di stare vicino al gruppo e di assumersi una quota di responsabilità nella gestione della crisi. Non è inoltre esclusa la presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, ovviamente molto preoccupato per la piega che sta prendendo la stagione. Un eventuale suo intervento darebbe al vertice un peso ancora maggiore, trasformandolo in un passaggio chiave per capire quale direzione prenderà il Napoli nei prossimi giorni.

Una stagione che preoccupa

La sequenza di incontri racconta la necessità di intervenire subito, prima che le tensioni si trasformino in un problema più profondo. Il confronto diretto tra squadra, allenatore e società è visto come un passaggio inevitabile per provare a ritrovare unità e serenità dopo settimane difficili. Per Allegri e i suoi giocatori si apre ora una fase cruciale: le parole dette negli spogliatoi dovranno trovare conferma sul campo, a partire dai prossimi impegni, dove il Napoli è chiamato a dare risposte concrete e a restituire fiducia a un ambiente scosso.