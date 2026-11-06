Lite Lucca-De Bruyne, il club interviene con una multa oppure no? La decisione

Napoli, De Bruyne e Lucca non multati dopo la lite col Porto. Allegri e la società scelgono la linea morbida, ma la frattura nello spogliatoio resta evidente.

Il diverbio in campo tra De Bruyne e Lucca durante la sfida con il Porto ha avuto un seguito nelle ultime ore, e la decisione del Napoli è destinata a far discutere. La società ha scelto di non multare i due calciatori, una linea che inevitabilmente dividerà l’opinione pubblica ma che è stata ritenuta la più adatta per gestire un momento già molto delicato per l’ambiente azzurro. Una scelta di prudenza, che punta a evitare ulteriori tensioni attorno a un episodio già molto commentato.

La frattura nel gruppo resta evidente

Nonostante l’assenza di provvedimenti, il clima nello spogliatoio non si è affatto rasserenato. Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, la frattura all’interno del gruppo resta evidente e il caso De Bruyne-Lucca è soltanto la manifestazione più visibile di un malessere più ampio. Il quotidiano aggiunge che il diverbio non sarebbe l’unico episodio: ci sarebbero stati infatti anche screzi in privato tra diversi calciatori del Napoli, che finora non erano usciti allo scoperto per evitare di scatenare polveroni.

Una situazione da ricomporre

Per Allegri e per la dirigenza la sfida è ora quella di ricucire gli strappi senza che le divisioni condizionino il rendimento in campo. La scelta di non sanzionare i due giocatori può essere letta come un tentativo di abbassare i toni e di ripartire senza ulteriori polemiche, ma il vero banco di prova sarà il campo. Dopo giorni di riunioni, confronti e ritiro, il Napoli è chiamato a trasformare le parole in comportamenti concreti, mostrando unità e compattezza a partire dai prossimi impegni, in un ambiente che attende segnali chiari.