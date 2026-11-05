Scuse di Politano erano dovute, ma non bastano: ecco cosa si aspettano i tifosi

Il calendario, però, non concede tregua alla formazione di Massimiliano Allegri, attesa domenica al Maradona dalla Lazio di Gennaro Gattuso

La sconfitta contro il Porto in Champions League aggrava ulteriormente la crisi del Napoli, chiamato adesso a reagire in campionato. Le parole di scuse rivolte ai tifosi dal capitano Matteo Politano rappresentano un gesto importante, ma servirà soprattutto una risposta concreta sul terreno di gioco.

È quanto sottolinea il Corriere dello Sport, che richiama l'attenzione sul prossimo impegno degli azzurri: "Le scuse di capitan Politano ai tifosi erano sicuramente dovute, ma sono le risposte sul campo quelle che contano".

Napoli nei guai, la capolista Lazio è l'avversario peggiore

Il calendario, però, non concede tregua alla formazione di Massimiliano Allegri, attesa domenica al Maradona dalla Lazio di Gennaro Gattuso, prima in classifica e protagonista di un avvio di stagione straordinario.

Il quotidiano evidenzia tutte le difficoltà della prossima sfida: "E domenica al Maradona arriva la lanciatissima Lazio capolista, nove vittorie e un pareggio finora in campionato. L'ex Gattuso sarà l'avversario peggiore per andare alla sosta".