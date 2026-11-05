Scuse di Politano erano dovute, ma non bastano: ecco cosa si aspettano i tifosi
La sconfitta contro il Porto in Champions League aggrava ulteriormente la crisi del Napoli, chiamato adesso a reagire in campionato. Le parole di scuse rivolte ai tifosi dal capitano Matteo Politano rappresentano un gesto importante, ma servirà soprattutto una risposta concreta sul terreno di gioco.
È quanto sottolinea il Corriere dello Sport, che richiama l'attenzione sul prossimo impegno degli azzurri: "Le scuse di capitan Politano ai tifosi erano sicuramente dovute, ma sono le risposte sul campo quelle che contano".
Napoli nei guai, la capolista Lazio è l'avversario peggiore
Il calendario, però, non concede tregua alla formazione di Massimiliano Allegri, attesa domenica al Maradona dalla Lazio di Gennaro Gattuso, prima in classifica e protagonista di un avvio di stagione straordinario.
Il quotidiano evidenzia tutte le difficoltà della prossima sfida: "E domenica al Maradona arriva la lanciatissima Lazio capolista, nove vittorie e un pareggio finora in campionato. L'ex Gattuso sarà l'avversario peggiore per andare alla sosta".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Lazio
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro