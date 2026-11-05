Cambia il programma dopo Porto: ecco dove atterreranno gli azzurri
Il Napoli modifica il programma di rientro dopo la trasferta di Champions League contro il Porto. La squadra azzurra lascerà il Portogallo già questa mattina, rinunciando alla seduta di allenamento inizialmente prevista prima della partenza. Una variazione rispetto alla tabella di marcia organizzata alla vigilia della lunga trasferta europea.
A raccontare i dettagli è l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che spiega come il Napoli atterrerà all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, vista l'indisponibilità dello scalo di Capodichino, chiuso per lavori fino al prossimo 1° dicembre.
Niente allenamento in Portogallo, Allegri cambia i piani
Il quotidiano sottolinea che l'aeroporto salernitano si trova "a più o meno un'ora e mezza di bus dal centro sportivo di Castel Volturno", dove gli azzurri faranno ritorno dopo l'atterraggio.
Modificato, dunque, il piano iniziale della società: "Il programma iniziale, cioè quello stilato alla vigilia di questa doppia, lunghissima trasferta, era quello di allenarsi in Portogallo e di imbarcarsi successivamente", si legge sul quotidiano.
Alla fine, però, è arrivato il cambio di programma: "I piani sono cambiati e il gruppo anticiperà anche il decollo".
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