"Non sono escluse decisioni forti": società delusa dai risultati
Il Napoli si prepara a rientrare oggi dal Portogallo dopo la pesantissima sconfitta in Champions League contro il Porto. Il momento degli azzurri è sempre più delicato, con due sconfitte incassate nel giro di quattro giorni tra campionato ed Europa. In vista della sfida contro la Lazio, in programma domenica alle 12.30 allo stadio Maradona, non è escluso che possano arrivare provvedimenti importanti per provare a scuotere la squadra.
Napoli, dopo il crollo col Porto la società valuta misure drastiche per uscire dalla crisi
A soffermarsi sulla situazione è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ipotizza anche la possibilità di un nuovo ritiro: "La notte più lunga dopo una settimana lunghissima. Il Napoli tornerà oggi da Porto con le ossa rotte: due sconfitte in quattro giorni tra campionato e Champions".
Il quotidiano ricorda come la squadra sia stata già costretta a trascorrere diversi giorni lontano da Napoli a causa della chiusura dell'aeroporto di Capodichino, prevista fino al 1° dicembre per lavori. Ma la situazione potrebbe portare a ulteriori provvedimenti: "In vista della partita con la Lazio, in programma domenica alle 12.30 al Maradona prima della sosta, non sono escluse decisioni forti. Come un nuovo ritiro".
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