Ennesimo crollo mentale: Allegri non può non sentirsi un allenatore a rischio
TuttoNapoli.net
Napoli, crisi ufficiale dopo il ko col Porto: Allegri ora rischia, Il Mattino non ha dubbi
La pesante sconfitta rimediata dal Napoli sul campo del Porto di Francesco Farioli certifica il momento estremamente delicato attraversato dalla formazione azzurra. Un altro passo falso in Champions League che alimenta interrogativi sul futuro di Massimiliano Allegri, sempre più al centro delle critiche per il rendimento della squadra.
Crolli mentali e risultati negativi: la panchina di Allegri trema
L'edizione odierna de Il Mattino analizza con toni duri la situazione, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà psicologiche che accompagnano il Napoli ormai da diverse settimane: "Da oggi la crisi del Napoli è ufficiale. Il crollo mentale dopo l'ultima ora è una costante di questa stagione e Massimiliano Allegri non può non sentirsi un allenatore a rischio".
autore
Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina LiveFuria Allegri in conferenza: “Bene per 70 minuti, accusare squadra non serve! Angoli? Invertiti Scott e Vergara…” di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
08 nov 2026 12:30
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lazio
In primo piano
Tuttonapoli70' buoni e poi i cambi? La fake news di Allegri smentita dai dati: già dal 45' dominio Porto
Fabio TarantinoLiveAllegri in conferenza: “Sarà gara di sofferenza! E’ importante, ma sistemare il campionato di più. Decisive Brugge, Sabah e Viking…”
Arturo MinerviniTuttonapoliDa 0 a 10: i 27 mln che salvano Allegri, la frase shock di Landucci e la spiegazione per cui ADL non ha fatto mercato
Davide BarattoTuttonapoliAllegri, è game over? Il risultatista con la media punti da retrocessione tra Milan e Napoli
Davide BarattoLiveLanducci in conferenza: "Serve fiducia! Juve ha meritato, non puoi farli tirare così liberi! Su De Bruyne e Di Lorenzo..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la scioccante inversione di Allegri, la scena terrificante, la scelta ammazza-tifo e Hojlund che torna biondo
Pierpaolo MatroneManna: "Conte mi ha fatto crescere, Allegri vuole la rivincita! Su ADL, McT, KDB e gli altri colpi..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com