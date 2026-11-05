Ennesimo crollo mentale: Allegri non può non sentirsi un allenatore a rischio

Ennesimo crollo mentale: Allegri non può non sentirsi un allenatore a rischioTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Napoli, crisi ufficiale dopo il ko col Porto: Allegri ora rischia, Il Mattino non ha dubbi

La pesante sconfitta rimediata dal Napoli sul campo del Porto di Francesco Farioli certifica il momento estremamente delicato attraversato dalla formazione azzurra. Un altro passo falso in Champions League che alimenta interrogativi sul futuro di Massimiliano Allegri, sempre più al centro delle critiche per il rendimento della squadra.

Crolli mentali e risultati negativi: la panchina di Allegri trema

L'edizione odierna de Il Mattino analizza con toni duri la situazione, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà psicologiche che accompagnano il Napoli ormai da diverse settimane: "Da oggi la crisi del Napoli è ufficiale. Il crollo mentale dopo l'ultima ora è una costante di questa stagione e Massimiliano Allegri non può non sentirsi un allenatore a rischio".