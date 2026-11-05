Il crollo del Napoli mette a rischio anche il mercato di gennaio: il motivo
Il momento complicato del Napoli impone riflessioni profonde anche sulle strategie di mercato della società. La squadra di Massimiliano Allegri continua a mostrare difficoltà e il rischio è quello di arrivare alla sessione invernale con una situazione di classifica ormai compromessa.
Sul tema si sofferma il quotidiano Corriere dello Sport, che analizza le prospettive del club azzurro alla luce di una prima parte di stagione decisamente al di sotto delle aspettative: "Arrivare male alla finestra di mercato renderebbe inutile anche tutte le valutazioni della società".
Mercato Napoli, la società chiamata a intervenire dopo un avvio da incubo
Il quotidiano punta poi l'attenzione sulle scelte effettuate durante l'ultima estate, sottolineando la necessità di intervenire per rinforzare l'organico: "Dopo la scelta di non fare investimenti in estate sarebbe opportuno inserire qualche elemento che possa dare vitalità e portare energie nuove".
La priorità, tuttavia, resta quella di invertire immediatamente la rotta, senza aspettare il mercato di riparazione. Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, "gennaio è ancora lontano, ora il Napoli deve pensare solo al presente. E a riscattare una partenza stagionale da incubo".
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