Nessuna autocritica: Allegri sguscia dalle responsabilità
La pesante sconfitta rimediata dal Napoli sul campo del Porto, nella sfida di Champions League contro la formazione allenata da Francesco Farioli, certifica il momento estremamente delicato attraversato dagli azzurri. Una situazione che inevitabilmente coinvolge anche Massimiliano Allegri, sempre più al centro delle critiche dopo l'ennesimo passo falso stagionale.
Napoli nel baratro, Allegri sotto accusa: nessuna autocritica dopo il ko
A far discutere è soprattutto l'assenza di autocritica da parte dell'allenatore, che nel commentare la sconfitta non avrebbe riconosciuto le proprie responsabilità: "A fine partita non c'è alcuna ammissione di responsabilità da parte del tecnico, che evita di fare mea culpa. Continua a parlare di dopo".
Il quadro descritto dal quotidiano è quello di un Allegri profondamente amareggiato, ma poco incline ad assumersi le colpe del momento: "Massimiliano Allegri è nero, nerissimo. Non nasconde il momento. Ma sguscia dalle responsabilità".
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