Allegri da 4! Il Mattino: "Uno strazio. E quando urla nessuno si gira verso di lui..."
Non ci sono attenuanti per Massimiliano Allegri nelle pagelle de Il Mattino dopo la sconfitta per 1-0 del Napoli sul campo del Venezia. Il quotidiano assegna un pesantissimo 4 all'allenatore azzurro e titola: "Da Allegri alcune scelte inspiegabili". Nel mirino finiscono soprattutto la formazione iniziale e le decisioni prese nel corso della gara del Penzo.
Il Mattino, la pagella integrale di Allegri: voto 4
"Ci mette un'ora per togliere uno dei tre (inutili) centrali. Uno delle tante cose inspiegabili di una formazione iniziale in cui sbaglia qualsiasi cosa, compresi gli uomini che devono fare il turnover. Schiera una coppia di attaccanti che in un anno ha fatto due gol e ovviamente non vedono mai la porta. Viene poi tradito ancora da De Bruyne che è stato da lui scelto per tirare i rigori. Quando ha inizio l'assedio è qualcosa di naturale vista la pochezza di un Venezia che fa tutto quello che deve fare dall'inizio alla fine, ovvero difendersi e sperare in una pallata lunga. Inutile contare i tiri in porta, inutile guardare il possesso palla. Quando si mette a urlare a squarciagola, non ce ne sta uno che si giri verso la panchina. Uno strazio".
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