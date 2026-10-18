Retroscena De Bruyne: Conte l'aveva bocciato l'anno scorso

La Repubblica torna sulla scelta del Napoli di puntare su Kevin De Bruyne dopo l'addio di Antonio Conte. Il belga finisce nel mirino

La sconfitta contro il Venezia riapre anche il dibattito sul rendimento di Kevin De Bruyne. L'edizione odierna de La Repubblica ricorda la posizione assunta da Antonio Conte prima dell'addio al Napoli e punta il dito sulla successiva scelta del club: "Il suicidio agonistico del Napoli, che ha regalato con Rrahmani il gol della vittoria agli avversari, segnato da Adams, e ha anche fallito il rigore del pareggio con Kevin De Bruyne. Conte lo aveva bocciato e invece De Laurentiis, il ds Manna e Allegri l'hanno rimesso al centro del progetto azzurro".

Repubblica: "De Bruyne continua a non essere degno della sua fama"

Il giudizio del quotidiano sul rendimento del belga è particolarmente severo: "L'esperto campione belga continua però a non essere degno della sua fama e del suo ingaggio da 6 milioni, come si è rivisto a Venezia quando si è fatto ipnotizzare sul dischetto dal portiere Stankovic". La Repubblica ricorda inoltre quanto accaduto nella precedente partita di campionato: "KDB la settimana scorsa col Frosinone aveva inizialmente ceduto a Hojlund la responsabilità di provare la realizzazione dagli 11 metri, si vede che non se la sentiva di esporsi".