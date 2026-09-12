Beukema, ancora panchina contro il Bologna: le sue condizioni

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Il difensore olandese, fermo da diverse settimane, gestito con cautela dal club azzurro senza forzare i tempi di recupero.

Ci sono nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Sam Beukema. Il difensore olandese è tornato a sedere in panchina nella partita persa contro l'Arsenal, senza però guadagnare minutaggio. Beukema è rimasto fuori ormai da diverse settimane e il Napoli sta gestendo la sua condizione fisica con cautela, evitando di forzarne il rientro.

Beukema Napoli, Il Mattino: "Non ancora al top", niente titolarità col Bologna

Secondo quanto riporta oggi Il Mattino, anche domani contro il Bologna Beukema dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina. Al momento, infatti, il difensore olandese non è ancora al top, e soltanto quando sarà pronto al 100% potrà tornare nell'elenco dei titolari.

Napoli, Rafa Marin ancora titolare: Beukema tornerà al fianco di Rrahmani

Per il momento è Rafa Marin ad averlo sostituito, e sarà ancora lo spagnolo a giocare dal primo minuto nella partita di domani. In ogni caso, assicura Il Mattino, quando Beukema rientrerà nel pieno delle sue condizioni dovrebbe essere di nuovo lui a giocare al fianco di Rrahmani nella difesa napoletana.