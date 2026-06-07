Allegri-Milan, è gelo dopo l’esonero! Il Giornale: “Tempi lunghi per il divorzio”

vedi letture

Massimiliano Allegri-Napoli in stand-by: il contratto con il Milan rallenta il divorzio, i dettagli della situazione e gli sviluppi.

Sono trascorse quasi due settimane da quando Massimiliano Allegri è stato esonerato dall’incarico di allenatore del Milan, ma il suo rapporto con il club rossonero non è ancora terminato dal punto di vista contrattuale. Il tecnico livornese, infatti, è ancora legato alla società da un accordo valido per un altro anno. Nel frattempo avrebbe già raggiunto un’intesa con il Napoli sulla base di un contratto biennale da circa 5 milioni di euro a stagione, ma non può ancora firmare perché il precedente vincolo con il Milan è tuttora in essere.

Milan e Allegri, il divorzio richiederà ancora tempo

A fare il punto sulla vicenda è Il Giornale, che nella sua sezione sportiva titola: “Milan-Allegri: tempi lunghi per il divorzio”. Secondo quanto riportato dal quotidiano, dopo l’esonero sarebbe calato il gelo tra le parti: in particolare, Allegri non avrebbe gradito le modalità del licenziamento, avvenuto senza essere preventivamente avvisato. Dal canto suo, il Milan starebbe rallentando le procedure per raggiungere un accordo sulla risoluzione del contratto. L’intesa finale, tuttavia, appare nell’interesse di entrambe le parti: il club rossonero potrebbe infatti risparmiare circa 13 milioni di euro lordi, anche se i tempi per la definizione dell’operazione potrebbero essere più lunghi del previsto.