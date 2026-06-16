Allegri-Napoli, tutti i dettagli del contratto. Ma la prima scelta di ADL era un'altra

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Allegri sta per legarsi per due anni al Napoli, anche se la prima scelta di De Laurentiis per sostituire Conte era un'altra

Tra Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri i contatti non sarebbero una novità. Ci sarebbero rapporti diretti ormai da diversi anni e un dialogo mai realmente interrotto. Un corteggiamento lungo, che avrebbe trovato un punto di svolta solo recentemente con l’apertura definitiva dell’allenatore toscano alla panchina del Napoli. Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola svela tutto sul contratto.

Contratto Allegri-Napoli, tutti i dettagli

Prima di arrivare alla scelta di Allegri, il presidente del Napoli avrebbe valutato anche altre soluzioni per la guida tecnica. In particolare, l’idea romantica del ritorno di Maurizio Sarri, che proprio nelle ultime ore è stato ufficializzato dall’Atalanta, aveva inizialmente affascinato la dirigenza. Tuttavia, alcune esitazioni del tecnico nato a Bagnoli avrebbero progressivamente spinto la società a virare prima su Vincenzo Italiano e, successivamente, a consolidare la scelta su Allegri, considerato il profilo più adatto per aprire un nuovo ciclo tecnico al club azzurro. Due anni di contratto a 5 milioni (netti) per Max. Per le firme, ci siamo quasi.