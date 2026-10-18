Allegri a rischio esonero? Il Mattino: ADL non vuole neanche sentirne parlare!
La quinta sconfitta nelle prime nove partite stagionali non cambia la posizione di Aurelio De Laurentiis: Massimiliano Allegri resta saldamente alla guida del Napoli. Come riferisce Il Mattino, il presidente non avrebbe alcun dubbio sul tecnico scelto in estate al posto di Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri. De Laurentiis sarebbe pronto, se necessario, a ribadire la propria fiducia anche davanti alla squadra e non prenderebbe in considerazione né l'esonero né eventuali dimissioni di Allegri. Una presa di posizione ancora più significativa alla vigilia delle delicate sfide contro Bodo/Glimt e Roma.
De Laurentiis non gradisce il sondaggio di DAZN su Allegri
A confermare quanto il patron voglia proteggere il proprio allenatore è anche un retroscena raccontato dal quotidiano campano. De Laurentiis si sarebbe infatti infuriato con DAZN per un sondaggio rivolto ai tifosi sulla posizione dell'allenatore e sull'ipotesi di un possibile esonero di Allegri. Un'iniziativa che non sarebbe stata affatto gradita dal presidente, intenzionato a fare muro intorno a Max nonostante il momento estremamente complicato attraversato dal Napoli. La linea della società, almeno per il momento, resta dunque chiarissima: avanti con Allegri.
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