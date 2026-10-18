Allegri a rischio esonero? Il Mattino: ADL non vuole neanche sentirne parlare!

De Laurentiis continua a fare muro attorno ad Allegri. Il presidente ha reagito anche al sondaggio di DAZN sull'eventuale esonero del tecnico del Napoli.

La quinta sconfitta nelle prime nove partite stagionali non cambia la posizione di Aurelio De Laurentiis: Massimiliano Allegri resta saldamente alla guida del Napoli. Come riferisce Il Mattino, il presidente non avrebbe alcun dubbio sul tecnico scelto in estate al posto di Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri. De Laurentiis sarebbe pronto, se necessario, a ribadire la propria fiducia anche davanti alla squadra e non prenderebbe in considerazione né l'esonero né eventuali dimissioni di Allegri. Una presa di posizione ancora più significativa alla vigilia delle delicate sfide contro Bodo/Glimt e Roma.

De Laurentiis non gradisce il sondaggio di DAZN su Allegri

A confermare quanto il patron voglia proteggere il proprio allenatore è anche un retroscena raccontato dal quotidiano campano. De Laurentiis si sarebbe infatti infuriato con DAZN per un sondaggio rivolto ai tifosi sulla posizione dell'allenatore e sull'ipotesi di un possibile esonero di Allegri. Un'iniziativa che non sarebbe stata affatto gradita dal presidente, intenzionato a fare muro intorno a Max nonostante il momento estremamente complicato attraversato dal Napoli. La linea della società, almeno per il momento, resta dunque chiarissima: avanti con Allegri.