Nuovo infortunio per Alisson Santos: possibile ricaduta, filtrano cattive sensazioni

Alisson Santos si ferma nuovamente nel giorno del rientro dopo un mese di stop. Il brasiliano ha accusato dolore nel finale di Venezia-Napoli

Piove sul bagnato in casa Napoli. Oltre alla sconfitta per 1-0 sul campo del Venezia, Massimiliano Allegri deve fare i conti con un nuovo problema fisico per Alisson Santos. Il brasiliano era appena rientrato dopo essere rimasto fermo per un mese e, una volta entrato al Penzo, aveva dato vivacità alla fase offensiva degli azzurri, andando anche vicino al gol. Nel finale, però, dopo un'altra conclusione, ha accusato nuovamente dolore e le sue condizioni dovranno essere valutate nei prossimi giorni.

Alisson, ricaduta. Le sensazioni restano molto negative

A raccontare quanto accaduto è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che parla esplicitamente di una possibile ricaduta: "Alisson rientra dopo un mese di stop, riaccende la luce offensiva ma sbatte contro un super Stankovic. E poi, sull'ultima conclusione, ecco la smorfia di dolore: ricaduta. Si valuterà nei prossimi giorni, ma le sensazioni restano molto negative". Il Napoli attende dunque di conoscere l'entità del nuovo problema fisico e gli eventuali tempi di recupero dell'esterno brasiliano.