Venezia-Napoli, il gol di Adams era da annullare? Le moviole dei quotidiani

Nessun errore di Sacchi sul gol decisivo di Adams in Venezia-Napoli: sia Corriere dello Sport che Gazzetta giudicano regolare il contatto con Rrahmani.

Nessun fallo di Akor Adams su Amir Rrahmani nell'azione che ha deciso Venezia-Napoli. È concorde il giudizio delle moviole di Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, che promuovono la direzione dell'arbitro Juan Luca Sacchi rispettivamente con 6,5 e 6. Il CorSport analizza così il contatto: "Su un lancio lungo l'ex Siviglia lotta spalla a spalla con Rrahmani: la mano poggiata sulla spalla del difensore del Napoli non può essere assolutamente sanzionata". Qualche dubbio soltanto su un eventuale tocco di mano di Adams, impossibile però da accertare con certezza attraverso i replay.

Gazzetta: "Contatto leggerissimo, giusto lasciare andare"

Anche la Gazzetta considera corretta la decisione sul gol: "Qualche timida protesta del Napoli sul gol di Adams, che poggia il braccio su Rrahmani nel corpo a corpo che porta all'errore il difensore: leggerissimo, giusto lasciare andare". Nessun dubbio, inoltre, sul rigore assegnato nella ripresa agli azzurri. Per il Corriere dello Sport quello di Moreno su Hojlund è un "abbraccio netto", mentre la Gazzetta sottolinea come il difensore sia intervenuto in ritardo, sgambettando platealmente l'attaccante danese. Decisione corretta, dunque, anche in occasione del penalty poi fallito da De Bruyne.