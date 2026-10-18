Flop Lucca, CdM duro: "Se gioca fa danni, via dai piedi! Meglio Milton Pereyra"

Vittorio Zambardino durissimo contro Lorenzo Lucca dopo Venezia-Napoli. Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno critica anche Allegri per averlo schierato e difeso.

Vittorio Zambardino usa parole durissime nei confronti di Lorenzo Lucca nel suo editoriale sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno. L'attaccante ha avuto una nuova occasione dal primo minuto contro il Venezia, senza però riuscire a incidere. Il giudizio del giornalista è netto: "Non possiamo pagare noi le sue défaillance. Se gioca fa danni. Fra i tanti errori che ha commesso in queste ore, la difesa accorata del ragazzo e la scelta di tenerlo in campo, è stata fra le più disastrose di Max Allegri, che nel dopo partita ha il coraggio di difenderlo ancora".

Zambardino: "Meglio Milton Pereyra della Primavera"

Zambardino contesta dunque anche la gestione di Massimiliano Allegri, invitando il tecnico a non insistere ulteriormente sull'attaccante: "Diabolico perseverare, Max. Ci si rassegni alla minus valenza e lo si escluda dalla rosa. Ma toglietecelo dai piedi, meglio Milton Pereyra della Primavera, se bisogna ruotare". Una bocciatura senza appello per Lucca e, allo stesso tempo, una critica alla scelta dell'allenatore di continuare a puntare sull'attaccante nonostante le difficoltà mostrate in questo avvio di stagione.