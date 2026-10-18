Corbo: "Da ADL a Manna fino ad Allegri, tutti irresponsabili! Così disintegrano il Napoli"

Antonio Corbo analizza la crisi del Napoli e individua quattro responsabili: De Laurentiis, Manna, Chiavelli e Allegri.

Antonio Corbo, nel suo editoriale per La Repubblica Napoli, punta il dito contro quello che definisce un "autolesionistico patto del silenzio che sta disintegrando il Napoli". Il giornalista individua quattro responsabili della situazione attuale, partendo dai vertici del club: "Sono quattro. I tre della società che hanno dato una squadra da guidare peggiore di come l'aveva lasciata Antonio Conte". Il riferimento è al presidente Aurelio De Laurentiis, al direttore sportivo Giovanni Manna e ad Andrea Chiavelli.

Corbo: "Allegri si è fidato, paga lui i conti lasciati in sospeso"

Nell'analisi di Corbo, però, anche Massimiliano Allegri ha le sue responsabilità: "Il quarto non può essere che Allegri. (…) Si è fidato, accettando un Napoli rimasto colpevolmente fuori del mercato. Paga lui i conti lasciati in sospeso. Ma ad Allegri non è neanche venuto il dubbio: perché Conte è scappato, rinunciando con tutto il folto e ben pagato staff a una ventina di milioni? (…) Una riflessione doveva farla Allegri prima di accettare senza condizioni la squadra più anziana, lacerata nei muscoli da 43 infortuni, senza che nessuno sia intervenuto con diagnosi e terapie. Bisognava capire. Aziendalista non vuol dire autolesionista. Perché la sua mite obbedienza si riversa su di lui, sul patrimonio della società e sul consenso dei tifosi che si schierano sull'onda emotiva sull'ultimo risultato". :::