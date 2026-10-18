De Bruyne bocciato, arriva un 4 in pagella: "Errore gravissimo, il rigore era troppo importante!"
Serata da dimenticare per Kevin De Bruyne nella sconfitta del Napoli sul campo del Venezia. Il belga ha fallito dal dischetto una grande occasione per riportare gli azzurri in parità, sbagliando appena il terzo rigore della sua carriera. Un errore che pesa inevitabilmente sulle valutazioni dei quotidiani. La Gazzetta dello Sport lo considera il peggiore in campo e gli assegna 4: "Quel rigore è troppo importante: c'era ancora il tempo per provare a vincere. Errore gravissimo per un campione di grande personalità".
CorSport, 4,5 a De Bruyne: "Non sbagliava un rigore da 6 anni"
Non è molto più morbido il giudizio del Corriere dello Sport, che assegna a De Bruyne un 4,5. Anche in questo caso è determinante l'errore dagli undici metri: "Non sbagliava un rigore da 6 anni e con ieri sono 3 in carriera. Con il Frosinone era andata, ieri no. Non è da questi particolari che si giudica un fuoriclasse come lui, ma fa malissimo". Un altro episodio negativo in un avvio di stagione nel quale il fuoriclasse belga sta faticando a trovare continuità con la maglia del Napoli.
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