Fiorentina-Napoli, coperta cortissima al Franchi: otto possibili assenti
Il Napoli si prepara ad affrontare domani la Fiorentina al Franchi con una rosa fortemente condizionata dagli infortuni. Come scrive Repubblica, alla già lunga lista degli indisponibili dovrebbe aggiungersi Leonardo Spinazzola, che non si è allenato ieri a causa di una lieve contrattura al bicipite femorale. Le possibilità di un forfait dell’esterno sono considerate elevate e Massimiliano Allegri rischia così di perdere un’altra pedina per la trasferta di Firenze.
Napoli, anche Anguissa verso il forfait: Allegri con scelte limitate
Resta fortemente in dubbio anche Frank Anguissa, che continua a seguire un programma personalizzato tra palestra e campo per il problema all’adduttore. Secondo il quotidiano, qualora entrambi non riuscissero a recuperare, il numero degli assenti del Napoli potrebbe salire addirittura a otto già alla quinta giornata di campionato. Un’emergenza che restringe inevitabilmente le possibilità di scelta di Allegri alla vigilia di una trasferta particolarmente delicata.
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