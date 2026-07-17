Allegri non rivoluzionerà il Napoli: spunta una confessione ai dirigenti
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Oggi la prima seduta a Carciato davanti ai tifosi: Massimiliano Allegri non vuole stravolgere il lavoro fatto da Antonio Conte al Napoli.
Comincia oggi il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida con il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. La seduta è in programma alle 18 sul campo di Carciato, dove è attesa una grande affluenza di tifosi curiosi di osservare da vicino il nuovo corso azzurro.
Allegri punta sulla continuità
Secondo Il Mattino, Allegri avrebbe confidato ai dirigenti di non voler "rovesciare il Napoli come un calzino". Il tecnico ritiene che Antonio Conte abbia lasciato una base solida e, almeno nella fase iniziale della preparazione, intende proseguire nel solco del lavoro svolto dal suo predecessore. Intanto il centro sportivo di Carciato si è rifatto il look: gli organizzatori hanno realizzato una piccola piscina naturale e l'impianto può ora ospitare oltre 2.000 spettatori.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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