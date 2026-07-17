Dimaro resterà la sede del ritiro anche nei prossimi anni: accordo Napoli-Trentino
La Val di Sole vuole continuare a ospitare il ritiro estivo del Napoli: intesa vicina per altri due anni col Trentino, gli azzurri torneranno a Dimaro.
Il legame tra il Napoli e Dimaro-Folgarida è destinato a proseguire. Secondo quanto riferisce Il Mattino, nei prossimi giorni i vertici dell'Apt della Val di Sole firmeranno il prolungamento dell'accordo con il club azzurro, confermando la volontà di continuare a ospitare il ritiro estivo della squadra.
Intesa verso il rinnovo tra Napoli e Trentino
L'accordo sarà esteso per altri due anni. La Val di Sole non intende rinunciare all'indotto e alla visibilità garantiti dalla presenza del Napoli, che ogni estate richiama migliaia di tifosi durante i dieci giorni di preparazione in Trentino.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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