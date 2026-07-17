Clamoroso Canonico, Il Roma: fatto fuori dal ritiro, non è riuscito a entrare a Castel Volturno

Clamoroso Canonico, Il Roma: fatto fuori dal ritiro, non è riuscito a entrare a Castel Volturno
Oggi alle 15:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Ha dell'incredibile quanto sarebbe accaduto al responsabile dello staff medico azzurro Raffaele Canonico: ecco il retroscena.

Non ci sarà Raffaele Canonico nel ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Roma, il responsabile medico del club azzurro non farà parte dello staff sanitario che accompagnerà la squadra di Massimiliano Allegri durante la preparazione estiva.

Il retroscena su Canonico e il Napoli

Canonico è ancora legato al Napoli da un contratto della durata di altri tre anni, ma  - si legge sul quotidiano - sarebbe stato escluso dal nuovo staff medico. Il giornale campano aggiunge inoltre un retroscena: nei giorni scorsi il medico si sarebbe presentato a Castel Volturno, senza però riuscire ad accedere al centro sportivo.