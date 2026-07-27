Prima pagina
Allegri suona la carica, Il Mattino: "Vogliamo essere in corsa per tutto"
TuttoNapoli.net
La prima pagina de Il Mattino dedica ampio spazio al ritiro del Napoli a Dimaro, con le parole di Massimiliano Allegri, che fissa gli obiettivi della nuova stagione. Il tecnico azzurro lancia un messaggio chiaro: "Vogliamo essere in corsa per tutto".
Napoli, la carica di Allegri
L'allenatore sottolinea come i primi sei mesi della stagione saranno fondamentali per costruire la squadra e arrivare al massimo della condizione nel momento decisivo dell'annata, a partire da marzo. Un percorso che dovrà consentire al Napoli di competere su tutti i fronti.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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