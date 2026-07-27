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Allegri suona la carica, Il Mattino: "Vogliamo essere in corsa per tutto"

Allegri suona la carica, Il Mattino: "Vogliamo essere in corsa per tutto"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

La prima pagina de Il Mattino dedica ampio spazio al ritiro del Napoli a Dimaro, con le parole di Massimiliano Allegri, che fissa gli obiettivi della nuova stagione. Il tecnico azzurro lancia un messaggio chiaro: "Vogliamo essere in corsa per tutto".

Napoli, la carica di Allegri

L'allenatore sottolinea come i primi sei mesi della stagione saranno fondamentali per costruire la squadra e arrivare al massimo della condizione nel momento decisivo dell'annata, a partire da marzo. Un percorso che dovrà consentire al Napoli di competere su tutti i fronti.