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Napoli a caccia di un difensore, Corriere dello Sport: "Tiago Gabriel per Max"
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Continua la ricerca di un difensore centrale dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno
Il Corriere dello Sport apre l'edizione odierna con le difficoltà della Juventus sul mercato e i dubbi che accompagnano la costruzione della rosa in vista dell'inizio del campionato. Il titolo di apertura, "Quale Juve?", sottolinea come, a meno di un mese dall'esordio in Serie A contro il Frosinone, i bianconeri siano ancora alla ricerca di rinforzi in due ruoli chiave: il portiere e il centravanti.
Napoli, idea Tiago Gabriel
Spazio anche al Napoli, che continua la ricerca di un difensore centrale dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Il Corriere dello Sport evidenzia come Tiago Gabriel, centrale portoghese del Lecce, sia il nome in cima alla lista di Massimiliano Allegri. Resta viva anche le piste che portano a Badiashile.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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