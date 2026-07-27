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Napoli a caccia di un difensore, Corriere dello Sport: "Tiago Gabriel per Max"

Napoli a caccia di un difensore, Corriere dello Sport: "Tiago Gabriel per Max"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Continua la ricerca di un difensore centrale dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno

Il Corriere dello Sport apre l'edizione odierna con le difficoltà della Juventus sul mercato e i dubbi che accompagnano la costruzione della rosa in vista dell'inizio del campionato. Il titolo di apertura, "Quale Juve?", sottolinea come, a meno di un mese dall'esordio in Serie A contro il Frosinone, i bianconeri siano ancora alla ricerca di rinforzi in due ruoli chiave: il portiere e il centravanti.

Napoli, idea Tiago Gabriel

Spazio anche al Napoli, che continua la ricerca di un difensore centrale dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Il Corriere dello Sport evidenzia come Tiago Gabriel, centrale portoghese del Lecce, sia il nome in cima alla lista di Massimiliano Allegri. Resta viva anche le piste che portano a Badiashile. 