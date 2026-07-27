Vergara convince: ottime indicazioni nel nuovo ruolo

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Vergara si è trovato particolarmente a suo agio nel ruolo di mezzala sinistra nel 4-3-3 disegnato da Allegri

A decidere l'incontro con la Carrarese sono stati i gol di Rasmus Hojlund e Giovane, a segno su calcio di rigore, ma tra i migliori in campo c'è sicuramente Antonio Vergara, che è stato poi costretto a lasciare il terreno di gioco all'80' per un problema fisico (qui le gli aggiornamenti). Oltre alle buone condizioni fisiche, arrivano anche i complimenti per la prestazione offerta in campo.

Vergara, crescita continua

Il quotidiano evidenzia come Vergara si sia trovato particolarmente a suo agio nel ruolo di mezzala sinistra nel 4-3-3 disegnato da Allegri, risultando efficace soprattutto nella gestione del possesso e nel procurarsi il calcio di rigore trasformato poi da Giovane. Indicazioni positive che confermano la crescita del talento napoletano e rafforzano le sue candidature per ritagliarsi spazio nella stagione ormai alle porte.