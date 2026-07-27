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Calciomercato Serie A, Tuttosport: "Stones, la Juve ci prova"

Calciomercato Serie A, Tuttosport: "Stones, la Juve ci prova"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
In alto trova spazio anche la vicenda legata alla panchina della Nazionale italiana, con il titolo "Caos totale"

La prima pagina di Tuttosport apre con il mercato della Juventus e con il tentativo di regalare a Luciano Spalletti un rinforzo di esperienza per la difesa. Il titolo principale è "Stones, la Juve ci riprova". Secondo il quotidiano, i bianconeri sono tornati a sondare la pista che porta a John Stones, difensore inglese in uscita dal Manchester City. Il centrale, protagonista con l'Inghilterra al Mondiale, rappresenta uno dei profili preferiti dalla dirigenza per aumentare il livello del reparto arretrato. L'ostacolo principale resta l'elevato ingaggio, ma i contatti tra le parti vengono definiti incoraggianti.

Figc, caos totale

In alto trova spazio anche la vicenda legata alla panchina della Nazionale italiana, con il titolo "Caos totale". La candidatura di Andrea Pirlo continua a dividere il mondo federale: le polemiche degli ultimi giorni hanno complicato il percorso verso la nomina, mentre Paolo Maldini resta deciso a sostenere la propria scelta