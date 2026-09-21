Benedetta sosta: Allegri può ritrovare uomini e alternative
Il Napoli guarda alla sosta per le Nazionali come a un’occasione per recuperare uomini e condizione. Come sottolinea il Corriere dello Sport, alla ripresa Allegri potrebbe ritrovare diverse pedine importanti, anche se il ritorno degli assenti, da solo, non sarà sufficiente per cambiare passo.
Il quotidiano evidenzia infatti come l’organico possa tornare presto più profondo: “I rientri di McTominay, Alisson, Spinazzola, Meret, Giovane e Marianucci, la condizione migliorata di Neres, Beukema e Badiashile, senza dimenticare Anguissa da recuperare il prima possibile dopo l’ennesimo stop, saranno un fattore importante”.
Napoli, quanti rientri dopo la sosta: Allegri può ritrovare uomini e alternative
Una serie di recuperi che permetterebbe ad Allegri di aumentare le rotazioni e avere più soluzioni a disposizione. Ma il Corriere dello Sport avverte che il problema del Napoli non può essere ricondotto esclusivamente alle assenze: “Ma non bastano ad avere la certezza di ripartire con un’altra marcia. Il Napoli deve crescere sotto ogni punto di vista”.
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