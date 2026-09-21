Allegri nel mirino: vittima delle sue ataviche difficoltà realizzative
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Si analizza il pareggio tra Fiorentina e Napoli, sottolineando i differenti stati d’animo dei due allenatori. Se Paolo Vanoli può considerarsi soddisfatto dei progressi mostrati dalla Viola, Massimiliano Allegri ha accolto con rabbia l’1-1 del Franchi. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: «Erano tutti a caccia di una vittoria e della svolta definitiva», scrive il quotidiano, evidenziando però come il pareggio sia stato accolto «in maniera diametralmente opposta dai due allenatori: Vanoli era soddisfatto, Allegri era arrabbiato».
Allegri arrabbiato dopo Firenze. Il problema resta il gol
Per il Napoli, soprattutto, la gara avrebbe confermato un problema già emerso nelle precedenti uscite: la squadra di Allegri «continua a essere vittima delle sue ataviche difficoltà realizzative».
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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