De Bruyne non incide. E Vergara resta 90' in panchina...

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Le difficoltà del Napoli in questo avvio di stagione, soffermandosi in particolare sul rendimento di Kevin De Bruyne e sulla gestione di Antonio Vergara. Nel commento di Repubblica si legge che «balzano agli occhi le difficoltà di De Bruyne», con il belga che, rimesso al centro del nuovo progetto tecnico, «non fa mai la differenza e toglie spazio a Vergara». Il giovane azzurro, fresco di convocazione in Nazionale, è rimasto infatti in panchina per tutti i 90 minuti.

Napoli, pesano anche i troppi infortuni

Altro tema evidenziato è quello degli stop fisici. Repubblica ricorda come nella scorsa stagione fossero stati «imputati alla preparazione atletica e non (come sarebbe stato logico) all’età media molto alta». Il caso più recente è quello di Anguissa, che appena recuperato si è nuovamente fermato. E il quotidiano chiude con un interrogativo: «Chissà se basterà la sosta per invertire la tendenza».