"L'organico è forte e completo così": il grande azzardo di ADL

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Il bilancio di sette punti conquistati nelle prime cinque giornate viene considerato insufficiente rispetto alle ambizioni degli azzurri e, per la prima volta, anche Massimiliano Allegri ha mostrato apertamente la propria insoddisfazione per l’atteggiamento della squadra. Il tecnico non ha nascosto il disappunto al termine della gara di Firenze, dopo aver provato per tutta la partita a scuotere i suoi dalla panchina. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica.

Napoli, Allegri non ci sta: «Se usciamo dal campo contenti, c’è qualcosa che non va»

Particolarmente significative le parole dell'allenatore riportate dal quotidiano: «Dobbiamo essere molto arrabbiati per il risultato. Se usciamo dal campo contenti, c’è qualcosa che non va». Allegri avrebbe soprattutto avvertito la mancanza di quella determinazione che considera indispensabile per una squadra chiamata a competere ad alti livelli. Da qui un'altra domanda pronunciata durante la partita e sottolineata da Repubblica: «Dov’è il veleno?».

Un interrogativo che assume ancora maggiore peso alla luce delle rassicurazioni ricevute durante l’estate. Secondo il quotidiano, infatti, Aurelio De Laurentiis e la dirigenza avevano spiegato ad Allegri che il Napoli non aveva bisogno di ulteriori rinforzi sul mercato: «L’organico è forte e completo così» si era detto.