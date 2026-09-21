Napoli ripreso a Firenze, Tuttosport e le parole di Allegri: “Dovevamo vincere!”
La prima pagina di Tuttosport di oggi, lunedì 21 settembre, celebra il ritorno alla vittoria della Juventus, che supera 2-0 l’Atalanta e arriva alla sosta con 10 punti, a tre lunghezze dalla vetta. Il titolo scelto dal quotidiano torinese è “Fratelli di Juve”, con l’immagine dell’abbraccio a Kolo Muani, protagonista di una prestazione molto apprezzata nonostante non sia riuscito a trovare il gol.
Spazio anche al Napoli, fermato sull’1-1 dalla Fiorentina al Franchi. Gli azzurri passano in vantaggio nel primo tempo con Gilmour, ma vengono raggiunti nella ripresa dal gol di Jimenez. Il titolo di Tuttosport è dedicato alle parole dell’allenatore: “Ira Allegri: ‘Dovevamo vincere!’”. Il pareggio porta il Napoli a quota 7 punti dopo cinque giornate
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