"È tuo questo": retroscena sul gol di Gilmour a Firenze

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Retroscena sul gol realizzato da Billy Gilmour contro la Fiorentina, rete che aveva portato momentaneamente in vantaggio il Napoli al Franchi. Dietro l’azione sviluppata su calcio d’angolo ci sarebbe infatti il lavoro di Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri. Il Corriere dello Sport racconta quanto accaduto in panchina subito dopo la rete dello scozzese, quando Landucci sarebbe stato festeggiato dai componenti dello staff tecnico e anche da Frank Anguissa.

Napoli, il gol di Gilmour nasce da uno schema di Landucci

Il particolare emerge nel passaggio pubblicato dal Corriere dello Sport: «Ora due giorni di riposo e ripresa mercoledì pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno senza i nazionali. Ma con Marco Landucci, il vice di Allegri che ieri è stato festeggiato da tutti in panchina dopo il gol di Gilmour: “È tuo, questo”, gli hanno ripetuto i membri dello staff tecnico e anche Anguissa. Evidentemente, lo schema su calcio d’angolo è firmato da lui».