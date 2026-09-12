Bologna, allarme Dovbyk: Piccoli titolare a Napoli, valutazioni in corso

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L'attaccante ucraino alle prese con un affaticamento muscolare: Tedesco non vuole correre rischi in vista della trasferta al Maradona.

Piccoli verso una nuova maglia da titolare contro il Napoli. Dovbyk sarà valutato nelle prossime ore, mentre Enem si prepara all'eventuale debutto. Sarà ancora Roberto Piccoli a guidare l'attacco del Bologna nella trasferta contro il Napoli, una scelta che Domenico Tedesco avrebbe probabilmente compiuto anche senza il problema fisico accusato da Artem Dovbyk, alle prese con un affaticamento muscolare emerso tra mercoledì e giovedì.

Dovbyk Bologna, massima prudenza: decisione solo dopo un nuovo controllo

Come scrive Il Corriere dello Sport, le condizioni dell'ucraino sono già migliorate, ma il Bologna non vuole correre alcun rischio: Dovbyk verrà nuovamente valutato e soltanto dopo un confronto con lo staff medico e con lo stesso giocatore verrà presa una decisione sulla convocazione. Il problema non viene considerato particolarmente serio, ma i precedenti muscolari dell'attaccante invitano alla cautela: dopo il grave infortunio della scorsa stagione, Dovbyk ha infatti accusato altri fastidi e nelle ultime settimane sta aumentando progressivamente i carichi per ritrovare la migliore condizione. Se non ci saranno garanzie sufficienti, il Bologna preferirà lasciarlo a Casteldebole per averlo a disposizione nella successiva sfida contro il Torino.

Bologna, pronto Enem in caso di forfait: chi è l'attaccante scelto da Tedesco

Contro il Napoli, in ogni caso, il titolare sarebbe stato comunque Piccoli, reduce dal gol realizzato contro il Sassuolo, gara nella quale si era sbloccato anche Dovbyk con la rete del pareggio nei minuti di recupero. In caso di forfait dell'ucraino, a cambiare sarebbe soprattutto la staffetta offensiva: al suo posto potrebbe infatti trovare spazio Yaya Enem, attaccante classe 2003 arrivato dalla Stella Rossa in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni. Alto 195 centimetri, l'olandese con cittadinanza nigeriana abbina struttura fisica, velocità e capacità di attaccare la profondità: era stato vicino al prestito al Lugano, ma il Bologna ha poi deciso di trattenerlo anche per consentire a Dovbyk di recuperare senza pressioni.