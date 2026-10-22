De Bruyne play, Tuttosport: "Quasi lo subisce, ma lì è disarmante"

De Bruyne regista controvoglia ma devastante: 7 occasioni create col Bodo/Glimt, Tuttosport esalta la sua verticalità

Accettare l’evoluzione della propria carriera non è mai facile, nemmeno se ti chiami De Bruyne. Il belga non ha mai nascosto la predilezione per una posizione più avanzata, e secondo l’edizione odierna di Tuttosport sembra quasi subire il ruolo da regista, pur interpretandolo con una superiorità disarmante. Una lettura che fotografa il momento del campione, chiamato a un cambio di prospettiva dopo giorni di polemiche con Allegri e dopo il confronto immortalato dalle telecamere all’intervallo di Villarreal.

Sette occasioni create: “Verticalizza di continuo”

I numeri della prestazione contro il Bodo/Glimt parlano chiaro: il quotidiano sottolinea che De Bruyne è stato il giocatore ad aver creato più occasioni, ben sette. “Non si limita a uno smistamento orizzontale”, scrive il giornale, “ma verticalizza di continuo, tagliando le linee di pressione avversarie e trovando i compagni nelle maglie della difesa”. Un dato che rafforza la scelta del tecnico di affidargli le chiavi del gioco, a differenza di quanto avvenuto finora, e che rilancia il tema del suo futuro nel progetto azzurro, con il contratto in scadenza a giugno 2027. La sfida con la Roma di sabato al Maradona dirà se il nuovo ruolo diventerà definitivo.