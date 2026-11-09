L'editoriale di De Luca: "I fischi sono il vero autogol! Cosa aspettarsi di più da Allegri?"

Napoli-Lazio, Francesco De Luca critica i fischi del Maradona dopo il pareggio: gli azzurri hanno reagito nonostante le difficoltà e le assenze.

Non è l'autorete di Pedraza l'episodio più significativo di Napoli-Lazio, almeno secondo Francesco De Luca. Il giornalista si sofferma soprattutto sulla contestazione arrivata dagli spalti del Maradona al termine della partita. Una reazione che considera ingenerosa nei confronti di una squadra reduce dalle sconfitte contro Juventus e Porto, ma capace di reagire nella ripresa contro la capolista, fino a sfiorare anche la vittoria.

De Luca: "Il vero autogol sono i fischi alla squadra"

Nel suo editoriale su Il Mattino, De Luca scrive: "Il vero autogol non è stato quello di Pedraza che ha consentito al Napoli di pareggiare contro la Lazio capolista". Il giornalista critica quindi i fischi provenienti soprattutto dalle curve, sottolineando la reazione degli azzurri contro una Lazio che aveva vinto tutte e cinque le precedenti trasferte. E difende anche Massimiliano Allegri: "Allegri non possiede la bacchetta magica né l’ha trovata nel ritiro di Pozzuoli e dall’infermeria era uscito un solo giocatore, Olivera. Dunque, considerando il trend, cosa aspettarsi - per ora - di più?".