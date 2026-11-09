Crisi Napoli, un pari non basta: "Un cerotto dove servirebbe una sutura"

Napoli-Lazio, la Gazzetta analizza il pareggio del Maradona: Allegri evita un'altra sconfitta, ma la crisi degli azzurri resta irrisolta.

Il Napoli evita un'altra sconfitta, ma il pareggio contro la Lazio non basta a cancellare le difficoltà delle ultime settimane. La squadra di Massimiliano Allegri riesce a reagire nonostante il momento complicato, confermando la capacità del proprio allenatore di restare in partita anche nelle situazioni più difficili. Il risultato, tuttavia, rappresenta soltanto un piccolo passo avanti per una formazione che continua a mostrare problemi profondi.

Gazzetta: "Allegri non muore mai, ma il pareggio non cura il Napoli"

È questa l'analisi proposta da La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Gennaro Gattuso non sia riuscito a superare il suo ex capitano e allenatore: "Aveva ragione Gattuso, che lo conosce bene: Allegri non muore mai". Il quotidiano evidenzia però come il risultato non risolva la crisi azzurra, ricorrendo a una metafora significativa: "Dall’ottica azzurra, invece, il pareggio è un cerotto applicato dove è necessaria una sutura: bene che vada frena l’emorragia, non cura".