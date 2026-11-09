Allegri promosso dai quotidiani: "Cambi buoni, ma De Bruyne non andava tolto"

Napoli-Lazio, il giudizio su Allegri: bene gli aggiustamenti a centrocampo, critiche agli ingressi di Lucca e all'uscita di De Bruyne.

Una partita dai due volti per il Napoli di Massimiliano Allegri, che contro la Lazio non riesce ancora a vincere uno scontro diretto. Dopo un primo tempo poco brillante, gli azzurri migliorano sensibilmente nella ripresa grazie anche agli accorgimenti tattici dell'allenatore. L'inversione degli interni di centrocampo permette alla squadra di trovare maggiori spazi e di giocare con più coraggio, almeno per una ventina di minuti. Restano però le difficoltà fisiche, con un evidente calo di ritmo dopo circa un'ora di gioco.

Il Mattino: "Allegri sbaglia a togliere De Bruyne nel finale"

Nella valutazione pubblicata da Il Mattino, vengono riconosciuti i meriti tattici dell'allenatore: "Mettendoci del suo, invertendo gli interni di centrocampo e facendo trovare molto più spazio ai suoi". Critiche, invece, per la gestione dei cambi. Il quotidiano sottolinea come l'ingresso di Lorenzo Lucca al posto di Hojlund non sia stata la soluzione giusta, aggiungendo: "Così come togliere De Bruyne con il rush finale: in fondo, il belga è l’unico che può inventare qualcosa". Il giudizio complessivo resta quello di una squadra in lenta ripresa, ma ancora lontana dalla continuità necessaria: "Avanti a piccoli passi".