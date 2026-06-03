Prima pagina Dumfries al Real, Corriere dello Sport: "Per Palestra l'Atalanta chiede 50 mln"

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Dumfries sarebbe dunque a un passo dalla conclusione della sua esperienza a Milano

L'addio di Denzel Dumfries all'Inter sembra sempre più vicino. Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport in prima pagina, il Real Madrid sarebbe pronto a versare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro per portare l'esterno olandese al Santiago Bernabeu, dove ritroverebbe José Mourinho, indicato come uno dei principali estimatori del laterale nerazzurro.

Dumfries verso il Real Madrid, l'Inter studia la rivoluzione sulla fascia

Dopo cinque stagioni e otto trofei conquistati in maglia interista, Dumfries sarebbe dunque a un passo dalla conclusione della sua esperienza a Milano. Una cessione che costringerebbe il club nerazzurro a intervenire rapidamente sul mercato per trovare un sostituto all'altezza.

Il nome individuato dall'Inter è quello di Marco Palestra, talento dell'Atalanta e della Nazionale Under 21. Tuttavia, la richiesta della società bergamasca è molto elevata: circa 50 milioni di euro. Una valutazione che ha già acceso una vera e propria asta di mercato, con diversi club interessati al giovane esterno.