La reazione dello spogliatoio al nuovo metodo di lavoro con Allegri

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Napoli, la preparazione di Allegri convince il gruppo: nuovi metodi a Dimaro

I nuovi metodi di lavoro introdotti da Massimiliano Allegri e dal suo staff stanno raccogliendo consensi all’interno del Napoli. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la squadra azzurra avrebbe apprezzato l’approccio scelto dal nuovo tecnico durante il ritiro di Dimaro Folgarida, con una preparazione fisica impostata su criteri differenti rispetto al passato. Il gruppo ha iniziato la stagione lavorando soprattutto con il pallone, senza le lunghe e intense sessioni di ripetute sui mille metri che avevano caratterizzato la preparazione estiva precedente.

Allegri cambia strategia: ora sarà il campo a dare il verdetto

La gestione della condizione atletica rappresenta uno degli aspetti più osservati in casa Napoli dopo una stagione segnata da numerosi problemi fisici. Antonio Conte aveva lasciato il club con la convinzione di aver portato la squadra al massimo livello di intensità, ritenendo questo l’unico modo per mantenersi ai vertici. Allo stesso tempo, proprio la preparazione precedente era stata indicata da alcuni come una possibile causa della lunga serie di infortuni accusati dagli azzurri. La nuova strada intrapresa da Allegri dovrà ora essere valutata sul campo: soltanto il tempo dirà se questa strategia porterà i risultati sperati.