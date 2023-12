CdS - Rivoluzione rumorosa negli sguardi disperati di ADL: ha avocato a sé ogni ruolo

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul mercato di gennaio del Napoli, con un De Laurentiis pronto a muoversi in prima persona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"In meno di 5 mesi i campioni si ritrovano obbligati a cambiare faccia: entro gennaio De Laurentiis vuole (e deve) dare a Mazzarri due difensori e altrettanti centrocampisti". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul mercato di gennaio del Napoli, con un De Laurentiis pronto a muoversi in prima persona.

"E pare tutto terribilmente surreale, adesso, starsene dinnanzi al focolare domestico a chiedersi dove siano gli errori, come e perché siano stati commessi, e quale perversa interpretazione del Progetto abbia sfregiato la Grande Bellezza: ma non c’è tempo da perdere, avendone buttato via già troppo. È una rivoluzione rumorosa, se ne avverte l’eco nei corridoi virtuali del mercato, se ne coglie l’impazienza negli sguardi disperati di De Laurentiis, che s’è spinto oltre, ha avocato a sé ogni ruolo e qualsiasi responsabilità ed ora tenta di risistemare non solo il Napoli ma anche il futuro".