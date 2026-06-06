Il Napoli riparte blindando le certezze: pronti 3 rinnovi

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Il Napoli blinda i suoi big: Rrahmani ha già firmato fino al 2029, Spinazzola è stato trattenuto nonostante la concorrenza della Juventus. E non solo

Amir Rrahmani resta al Napoli. Il difensore centrale kosovaro, al club dal 2020, ha già raggiunto un'intesa totale per il prolungamento del contratto fino al 2029: mancano solo le firme ufficiali, ma l'accordo è di fatto già chiuso. Trentadue anni, due scudetti in bacheca — uno con Spalletti e uno con Conte — Rrahmani è un punto di riferimento riconosciuto sia nel reparto difensivo che nello spogliatoio. Il Napoli ha voluto premiare la sua leadership e la sua fedeltà con un contratto che lo terrà all'ombra del Vesuvio fino a 34 anni. Anche Leonardo Spinazzola è stato blindato fino al 2029, nonostante il pressing di diversi club — tra cui la Juventus — che avrebbero potuto approfittare della scadenza imminente per prenderlo a zero.

Lobotka rinnovo Napoli: il club valuta un biennale per blindare lo slovacco oltre il 2027

Il prossimo nome in agenda per un possibile prolungamento è quello di Stanislav Lobotka. Il regista slovacco ha il contratto in scadenza nel 2027, con un'opzione di rinnovo automatico per un ulteriore anno, ma il Napoli starebbe valutando un biennale vero e proprio per estendere il vincolo di altri due anni. Allegri è pronto a ripartire dai migliori, e Lobotka — come Rrahmani, doppio scudetto vinto — rientra pienamente in questa categoria. Da tenere d'occhio la clausola rescissoria da 25 milioni valida esclusivamente per l'estero: le attenzioni dei club europei non mancano, ma il Napoli ha tutti gli strumenti per trattenerlo.

Meret e Anguissa in scadenza 2027: il Napoli valuta il futuro dei due big prima delle decisioni definitive

Più in sospeso la situazione di Alex Meret e Frank Anguissa, entrambi con il contratto in scadenza nel 2027. Per entrambi il club dovrà ragionare con attenzione prima di decidere se procedere con un prolungamento o aprire a scenari diversi. Nel caso di Anguissa, l'incertezza è amplificata dall'arrivo di Allegri — che potrebbe influenzare le gerarchie in mediana — e dal fatto che le trattative per un rinnovo si sono già fermate da tempo. Un quadro ancora aperto, che il nuovo allenatore contribuirà a chiarire non appena insediato ufficialmente sulla panchina azzurra.