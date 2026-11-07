Infortunio Di Lorenzo, la sosta non basta: ecco quante partite salterà
Non arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli, fermatosi durante la sfida contro la Juventus del primo novembre, ha riportato una lesione distrattiva dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore salterà certamente la partita di domani contro la Lazio, ma il suo rientro potrebbe richiedere più tempo del previsto, mettendo a rischio anche i primi impegni successivi alla sosta.
Di Lorenzo, la sosta potrebbe non bastare: tre partite a rischio
Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, "La sosta non basterà per assorbirlo, è scritto nelle casistiche". Il capitano rischia dunque di saltare anche le sfide contro Torino, Manchester City e Sassuolo, in programma nell'arco di otto giorni dopo la pausa per le Nazionali. Intanto, Allegri deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili per la Lazio: oltre a Di Lorenzo, fuori Buongiorno, Spinazzola, Badiashile, Favasuli, Lobotka, Neres e Alisson Santos, ai quali si aggiunge lo squalificato Marianucci.
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