Formazione Napoli, Allegri conferma quasi tutti: un solo dubbio verso la Lazio
Poche alternative e scelte quasi obbligate per Massimiliano Allegri in vista della sfida tra Napoli e Lazio, in programma domani alle 12.30 al Maradona. Gli azzurri, tornati ad allenarsi ieri pomeriggio prima di raggiungere l'hotel di Pozzuoli per il ritiro, dovrebbero ripartire sostanzialmente dalla stessa formazione schierata contro il Porto. L'emergenza infortuni limita infatti le possibilità di rotazione dell'allenatore, chiamato a trovare una soluzione per rilanciare la squadra.
Napoli-Lazio, De Bruyne e Hojlund in attacco: dubbio sulla fascia sinistra
Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2, con Kevin De Bruyne al fianco di Rasmus Hojlund in attacco. A centrocampo ancora Billy Gilmour in cabina di regia, affiancato da Frank Anguissa e Scott McTominay. L'unico vero dubbio riguarda la corsia sinistra, dove sono ancora in corso le valutazioni del tecnico. Allegri parlerà oggi alle 15 in conferenza stampa.
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