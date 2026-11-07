Allegri bollito? L'editoriale di Crosetti: "Non ne azzecca una dalla Coppa Italia con la Juventus"

Napoli, Maurizio Crosetti analizza la crisi di Allegri su Repubblica: il tecnico rischia di essere superato dall'evoluzione del calcio moderno.

Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Luciano Spalletti: otto scudetti complessivi, ma un presente che sembra mettere in discussione la loro grandezza. È il tema dell'editoriale di Maurizio Crosetti, che si interroga sull'evoluzione del calcio e sulle difficoltà di tre allenatori vincenti. Il confronto con il Como di Fabregas, protagonista di un calcio spettacolare, rende ancora più evidenti le difficoltà del Napoli.

Crosetti su Allegri: "La duttilità richiesta dagli schemi lo sta facendo passare per modernariato"

Sulle pagine de La Repubblica, Crosetti scrive: "Dalla sera juventina in cui cercava Rocchi, dopo avere vinto la Coppa Italia e cacciato mezza dirigenza dallo spogliatoio, non ne ha più azzeccata una". Poi l'affondo sulla filosofia tattica dell'allenatore: "La lettura dei suoi celebri dogmi tattici è diventata ancora più impietosa con quel muso che, da corto che era, è andato a sbattere contro troppi muri. La duttilità richiesta dagli schemi che oggi vanno per la maggiore sta facendo passare Allegri per modernariato". Infine, la conclusione: "Lui, così abile nel gestire le emergenze non sa uscire dal pantano".